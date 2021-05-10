Стали известны пары ¼ финала кубка Сумщины по футболу

22 мая сыграют:
«Украина» Токари - «Нефтяник» Ахтырка
«Колос» Севериновка - «Кролевец»
«Колос» Шосткинская ОТГ - «Явор» Краснополье
«Дружба» Сосновка - «Велетень» Глухов
16 мая завершился 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 16 мая, в Сумах прошел матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 16 мая, в Сумах пройдет матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 15 мая, стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу среди любителей....
Сегодня, 15 мая, четырьмя матчами предварительного раунда стартовал Кубок области по футболу....