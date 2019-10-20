В Сумах стартовал Кубок Украины по стронгмену

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений.
Спортсменам предлагалось по 3 упражнения: Лог-лифт на максимум (начальный вес 130 кг), Супер Йок 450 кг на 20 м (лимит времени 60 с), тяга классической штанги на максимум (3 подхода для каждого участника по системе пауэрлифтинга (использование экипировки разрешается).
В итоге призерами стали:
1. Алексей Новиков (Киев)
2. Богдан Ксенчук (Кривой Рог)
3. Александр Кочергин (Черновцы)
Сумчанин Алексей Бирюков занял 7-е место.
Следующий этап пройдет уже 29 мая во Львове.
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