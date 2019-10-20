Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:11210

В Сумах стартовал Кубок Украины по стронгмену

22 мая в Сумах прошел первый этап Кубка Украины по стронгмену.

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений.

Спортсменам предлагалось по 3 упражнения: Лог-лифт на максимум (начальный вес 130 кг), Супер Йок 450 кг на 20 м (лимит времени 60 с), тяга классической штанги на максимум (3 подхода для каждого участника по системе пауэрлифтинга (использование экипировки разрешается).

В итоге призерами стали:

1. Алексей Новиков (Киев)

2. Богдан Ксенчук (Кривой Рог)

3. Александр Кочергин (Черновцы)

Сумчанин Алексей Бирюков занял 7-е место.

Следующий этап пройдет уже 29 мая во Львове.

Спорт Стронгмэн
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах перенесли чемпионат Украины по стронгмену в другое место
21.05.2021 10:30

В Сумах перенесли чемпионат Украины по стронгмену в другое место

22 мая в Сумах пройдет чемпионат Украины по стронгмену среди аматоров и этап Кубка Украины по стронгмену....

Сумской силач – вице-чемпион Украины по стронгмену
20.05.2021 16:30

Сумской силач – вице-чемпион Украины по стронгмену

В Киеве прошел чемпионат Украины по стронгмену....

На кубке Украины по стронгмену сумчанин стал пятым
11.07.2020 16:39

На кубке Украины по стронгмену сумчанин стал пятым

Сегодня, 11 июля, в Киеве прошел этап кубка Украины по стронгмену....

В Сумах хотят провести всеукраинский фестиваль стронгменов
29.01.2020 18:15

В Сумах хотят провести всеукраинский фестиваль стронгменов

В мэрии обсудили проведение Всеукраинского фестиваля стронгменов....

Сумчанин выиграл кубок Украины по стронгмену
20.10.2019 08:56

Сумчанин выиграл кубок Украины по стронгмену

19 октября во Львове прошел кубок Украины по стронгмену....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.