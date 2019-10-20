В Сумах стартовал Кубок Украины по стронгмену 22 мая в Сумах прошел первый этап Кубка Украины по стронгмену.

Соревнования проходили на Театральной площади и собрали несколько сот зрителей. К сожалению, мало кто из них придерживался карантинных ограничений.

Спортсменам предлагалось по 3 упражнения: Лог-лифт на максимум (начальный вес 130 кг), Супер Йок 450 кг на 20 м (лимит времени 60 с), тяга классической штанги на максимум (3 подхода для каждого участника по системе пауэрлифтинга (использование экипировки разрешается).

В итоге призерами стали:

1. Алексей Новиков (Киев)

2. Богдан Ксенчук (Кривой Рог)

3. Александр Кочергин (Черновцы)

Сумчанин Алексей Бирюков занял 7-е место.

Следующий этап пройдет уже 29 мая во Львове.