На Сумщине еще 92 случая заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии подтверждено методом ПЦР 76 371 случай. Выздоровело 84 человека, - всего 72 122. Зафиксирован 1 летальный случай, - всего 1265. Лечатся 2984 человека.
По состоянию на 23 мая в Сумской области 76 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 22 мая в Сумской области 76 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 21 мая в Сумской области 76 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 20 мая в Сумской области 75 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 20 мая в Сумской области подтверждено 75 967 случаев заболевания COVID-19....