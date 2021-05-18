Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:3599

На Сумщине еще 92 случая заболевания коронавирусом

За субботу в Сумской области подтвердили 92 случая заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии подтверждено методом ПЦР 76 371 случай. Выздоровело 84 человека, - всего 72 122. Зафиксирован 1 летальный случай, - всего 1265. Лечатся 2984 человека.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 76 371 случай заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:44

На Сумщине 76 371 случай заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 23 мая в Сумской области 76 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 121 новый случай заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 08:35

На Сумщине 121 новый случай заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 22 мая в Сумской области 76 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
21.05.2021 08:42

На Сумщине 191 новый случай заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

По состоянию на 21 мая в Сумской области 76 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 75 967 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
20.05.2021 08:24

На Сумщине 75 967 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 20 мая в Сумской области 75 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине еще 129 случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных
20.05.2021 08:21

На Сумщине еще 129 случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных

На утро 20 мая в Сумской области подтверждено 75 967 случаев заболевания COVID-19....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.