Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины по футболу (трансляция)

На поле стадиона «Нефтяник» выйдут местная одноименная команда и глуховский «Велетень».
В чемпионате области после первого круга лидирует «Велетень» с 16 очками, «Нефтяник» на третьем месте с 15 очками.
Матч начнется в 17.00.
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