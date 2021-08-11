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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:17150

Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины по футболу (трансляция)

Сегодня, 23 августа, в Ахтырке пройдет финал кубка области по футболу.

На поле стадиона «Нефтяник» выйдут местная одноименная команда и глуховский «Велетень».

В чемпионате области после первого круга лидирует «Велетень» с 16 очками, «Нефтяник» на третьем месте с 15 очками.

Матч начнется в 17.00.

Спорт Анонс Кубок Сумщины по футболу Трансляция Футбол
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