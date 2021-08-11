Сегодня пройдет финал Кубка Сумщины по футболу (трансляция) Сегодня, 23 августа, в Ахтырке пройдет финал кубка области по футболу.

На поле стадиона «Нефтяник» выйдут местная одноименная команда и глуховский «Велетень». В чемпионате области после первого круга лидирует «Велетень» с 16 очками, «Нефтяник» на третьем месте с 15 очками. Матч начнется в 17.00.