В Ахтырке разыграли Кубок Сумщины по футболу

В решающем поединке сошлись местный «Нефтяник» и глуховский «Велетень». Хозяева поля выиграли 2:1 (uолы: Владислав Емельянов, Иван Мряченко - Сергей Бабынин) и стали обладателями кубка области.
Иван Мряченко и Сергей Бабынин получили награды лучших игроков финального матча.
Сегодня, 23 августа, в Ахтырке пройдет финал кубка области по футболу....
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28 мая состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумской области по футболу....
22 мая прошли матчи ¼ финала Кубка области по футболу...
В Ассоциации футбола Сумской области прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка области по футболу....