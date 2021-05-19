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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:15387

В Ахтырке разыграли Кубок Сумщины по футболу

Сегодня, 23 августа, в Ахтырке прошел финальный матч Кубка области по футболу.

В решающем поединке сошлись местный «Нефтяник» и глуховский «Велетень». Хозяева поля выиграли 2:1 (uолы: Владислав Емельянов, Иван Мряченко - Сергей Бабынин) и стали обладателями кубка области.

Иван Мряченко и Сергей Бабынин получили награды лучших игроков финального матча.

Спорт Кубок Сумщины по футболу ФК Нефтяник
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