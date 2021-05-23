Стали известны полуфинальные пары Кубка Сумщины

В полуфиналах встретятся:
«Колос» (Севериновка) - ФК «Нефтяник» (Ахтырка)
«Колос» (Шосткинская ОТГ) - ФК «Велетень» (Глухов)
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В Сумах завершились зональные отборочные соревнования чемпионата Украины по футболу среди команд вузов....
24-27 мая в Сумах проходил футбольный турнир «Будущие звезды» среди спортсменов 2011 г.р....
В Сумах проходят зональные отборочные соревнования чемпионата Украины среди команд высших учебных заведений....
Сегодня, 26 мая, в сумах прошел матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 26 мая, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Начало...