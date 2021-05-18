ФК «Сумы» одержал волевую победу над днепрянами Сегодня, 22 мая, на стадионе «Авангард» в г. Сумы прошел матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд между ФК «Сумы» и фарм-клубом премьерлигового СК «Днепр-1» - командой «Борисфен».

Со счетом 3:2 победили сумчане. Авторы голов - Александр Дугиенко (29) и Вадим Шаврин (35, 90+2).

Отметим, что с первых минут матча горожане играли в меньшинстве, поскольку красную картчоку получил Владислав Зрибняк и проигрывали. Однако сумчане проявили боевой дух и волю к победе.

Последний матч этого турнира ФК «Сумы» проведет в следующую субботу, 29 мая, с дублем ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) в Днепропетровской области. Его результат решит судьбу выхода ФК «Сумы в плей-офф. Сейчас команда занимает третье место в группе 3.