ФК «Сумы» одержал волевую победу над днепрянами

Со счетом 3:2 победили сумчане. Авторы голов - Александр Дугиенко (29) и Вадим Шаврин (35, 90+2).
Отметим, что с первых минут матча горожане играли в меньшинстве, поскольку красную картчоку получил Владислав Зрибняк и проигрывали. Однако сумчане проявили боевой дух и волю к победе.
Последний матч этого турнира ФК «Сумы» проведет в следующую субботу, 29 мая, с дублем ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) в Днепропетровской области. Его результат решит судьбу выхода ФК «Сумы в плей-офф. Сейчас команда занимает третье место в группе 3.