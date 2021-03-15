Колишня заступниця голови Сумської ОВА відкинула звинувачення в махінаціях із гуманітаркою Вікторія Медвідь, яку звільнили з посади в середині березня, відкинула звинувачення в махінаціях із гуманітаркою.

«Я хочу зазначити, що всі обвинувачення які до мене пред’явлені є безпідставними, надуманими та які базуються на приватних враженнях.

Жодних прямих чи опосередкованих доказів немає. Справа сфабрикована. Мета одна – прибрати некомфортну та нелояльну до голови ОДА людину.

Я розумію що ситуація у сфері розподілу гуманітарної допомоги дійсно дуже складна. Правильно, що влада почала звертати увагу на це. Але в моєму конкретному випадку, не треба переводити стрілки. Зазвичай найголосніше всіх кричить "тримай вора" той хто сам "нечист на руку".

На жаль такі справи повертають нас в радянські часи коли невинні покарані, а непричетні нагороджені.

Повідомляю що я незгодна зі своїм звільненням. Наразі окремими засідання відбувається розгляд позовної заяви про моє незаконне звільнення в Полтавському окружному адміністративному суді. В понеділок буде перше засідання за участі представників Сумської обласної державної адміністрації – військової адміністрації. Звільнення відбулося з порушенням всіх вимог трудового права, без повідомлень, попереджень в підкилимний спосіб.

Всі судові засідання будуть відбуватися відкрито, прозоро. Запрошуємо всіх, щоб мали можливість отримати об’єктивну оцінку по суті справ.

Подальші дії – це віра в об’єктивність суду, верховенство права, а не «договірняки», - написала ексчиновниця у фейсбуці (пунктуація і орфографія збережені).