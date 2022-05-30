Колишню чиновницю Сумської ОВА судитимуть за махінації з гуманітаркою У Полтаві судитимуть колишню високопосадовицю Сумської обласної військової адміністрації за шахрайство з гуманітарною допомогою.

Полтавською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишньої високопосадовиці Сумської обласної військової адміністрацій за шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні цього року, одразу після звільнення з посади, не маючи повноважень на вчинення дій від імені державного органу, жінка заволоділа гуманітарною допомогою, що надійшла на адресу Сумської обласної військової адміністрації для жителів Сумщини.

Унаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману вказаній адміністрації спричинено шкоду на понад 185 тис. грн.

Під час досудового розслідування гуманітарну допомогу вилучено зі складського приміщення, розташованого у Полтаві, та передано на Сумщину.

Протиправні дії особи викрито за зверненням керівництва Сумської обласної військової адміністрації.

Кримінальне провадження розслідувано Полтавським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Нагадаємо: як раз у березні 2022 року була звільнена за посади заступниці голови Сумської ОВА Вікторія Медвідь.