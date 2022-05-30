Звинувачена в махінаціях з гуманітаркою ексзаступниця голови Сумської ОВА хоче поновитися на посаді Вікторія Медвідь, яку звільнили з посади в середині березня, а нині звинувачують у шахрайстві з гуманітарною допомогою, подала в суд про поновлення на посаді.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

«Повідомляю що я незгодна зі своїм звільненням. Наразі окремими засідання відбувається розгляд позовної заяви про моє незаконне звільнення в Полтавському окружному адміністративному суді. В понеділок буде перше засідання за участі представників Сумської обласної державної адміністрації – військової адміністрації. Звільнення відбулося з порушенням всіх вимог трудового права, без повідомлень, попереджень в підкилимний спосіб.

Всі судові засідання будуть відбуватися відкрито, прозоро. Запрошуємо всіх, щоб мали можливість отримати об’єктивну оцінку по суті справ.

Подальші дії – це віра в об’єктивність суду, верховенство права, а не «договірняки», - написала ексчиновниця у фейсбуці (пунктуація і орфографія збережені).

Також вона відкинула звинувачення у шахрайстві.