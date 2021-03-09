Новая замглавы Сумской ОГА заработала в 8 раз больше мужа Живет с семьей в съемной квартире и имеют три авто.

Виктория Медвидь, которую губернатор Сумщины Василий Хома назначил своим заместителем, подала декларацию о доходах в качестве кандидата на должность.

Согласно документу, опубликованному на сайте НАПК, за 2020 год новоиспеченная чиновница заработала почти 350 тыс. грн в СНАУ, Сумском региональном центре повышения квалификации, Национальном агентстве обеспечения качества образования, также получала стипендию в СНАУ – 16 тыс. грн и соцвыплаты 29 тыс. грн. Ее муж Всеволод Медвидь заработал в финансовой компании «Октава Финанс» почти 50 тыс. грн. Имеет три авто: «Хюндай Гет» 2007 г.в., «БМВ Х1» 2010 г.в. и ВАЗ-2101 1980 г.в.

Живет семья из четырех человек в арендованной у СНАУ квартире 47 кв.м, также муэ пользуется комнатой 30 кв. м, котоаря также принадлежит СНАУ. Кроме того, вместе со своими родителями владеет квартирой 55 кв. м в Донецке.

Также виктория Медвидь задекларировала авторское право на «Формирование и реализацию механизма интегрированного территориального управления в триаде социо-эколого-экономических факторов».

Ни налички, ни банковских вкладов новая замгубернаторша с мужем не декларируют.