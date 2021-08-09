Мужу замглавы Сумской ОГА сообщено о подозрении в попытке подкупа полицейских Окружной прокуратурой города Сумы подписано и сегодня, 31 авугста, вручено извещение о подозрении мужу заместителя главы Сумской ОГА Виктории Медведь - Всеволоду Медведь по ч.1 ст.369 УК Украины - предложение неправомерной выгоды (взятки) должностному лицу.

Напомним, в июле 2021 года на улице Засумская инспекторы остановили автомобиль BMW. Проверив документы 42-летнего водителя, стражи порядка установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой.

Уже доставив автомобиль на специальную площадку, водитель подошел к патрульным и начал убеждать их не эвакуировать ее. Более того, за это мужчина предложил полицейским денежные средства. Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Но тот продолжал настаивать на «решении вопроса». Впоследствии он и вовсе открыл барсетку, в которой лежали деньги, и предложил патрульным взять ту сумму, которая их устроит. На предупреждение водитель вообще не реагировал.

Инспекторы на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Автомобиль эвакуировали на специальную площадку, пишет Правда Сумщины.