Губернатор Сумщины взял себе в замы макеевскую Заместителем главы Сумской облгосадминистрации стала Виктория Медвидь.

Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Василий Хома.

Виктория Медведь будет обеспечивать реализацию государственной политики в образовательной, культурной, молодежной и других сферах. Подробнее станет известно после нового распределения обязанностей между главой и заместителями.

Справка

Виктория Медвидь родилась 9 мая 1984 в г. Макеевка Донецкой области. Образование - высшее, в 2005 году закончила Донецкий национальный университет по направлению «Экономика и предпринимательство», квалификация - бакалавр учета и аудита, в 2006 году по специальности «Учет и аудит», квалификация - магистр учета и аудита, доктор экономических наук (2016), профессор кафедры экономики (2019).

Трудовую деятельность начала в 2006 году как аспирант Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Краматорск, Донецкая область. С 2009 по февраль 2015 год работала ассистентом, доцентом кафедры экономики предприятий с правами молодого специалиста Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Краматорск, Донецкая область.

С 2014 года работала в Сумском национальном аграрном университете. С 09.2015 до 09.2016 г. - доцент кафедры экономики СНАУ, 09.2016 - 09.2019 профессор кафедры экономики СНАУ, с 09.2019 - профессор кафедры экономики и предпринимательства СНАУ.