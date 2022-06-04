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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2022 щодо російського вторгнення

Розпочалася сто перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту  транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву

2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.

Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА “Елерон” та два БПлА типу “Орлан-10”.

Разом переможемо! Слава Україні!

Общество
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