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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:32450

Служба зайнятості Сумщини працевлаштовує безробітних

Як повідомляє прес-центр обласної служби зайнятості, сьогодні на Сумщині 13075 чоловік мають статус безробітних. 11140 з них отримують матеріальну допомогу по безробіттю.

- Якщо порівнювати з відповідною датою минулого року, то нинішнього квітня маємо майже на 5 тисяч менше безробітних, ніж попереднього, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Тут  спрацювало чимало чинників. Свої корективи, звісно ж, внесла також війна. Незважаючи ні на що, фахівці центрів зайнятості надають широкий спектр соціальних послуг безробітним: залучають їх до громадських робіт, організовують семінари з активного пошуку роботи, в центрах зайнятості ефективно працює інститут рекрутингу, пропонуємо тим, хто втратив місце для заробітку, здобути конкурентну на ринку праці спеціальність у нашому навчальному закладі.

За словами посадовця, ось і нещодавно у Державному навчальному закладі «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» відновлене навчання за професіями «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Продавець продовольчих товарів» та на курсах цільового призначення за напрямами сільськогосподарської галузі.

До речі, навчання в цьому закладі нині здійснюється за прогресивно формою, яка добре зарекомендувала себе раніше і довела своє право на існування, - дистанційною - із застосуванням платформ Moodle, застосунків Google, а також сервісу для відеоконференцій Zoom.

Як свідчить практика, всі випускники успішно працевлаштовуються, бо навчаються на замовлення роботодавців.

Экономика Служба зайнятості
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