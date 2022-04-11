Розпочинаються виплати допомоги вимушеним переселенцям Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату допомоги для вимушених переселенців.

Ідеться про щомісячні виплати по 2 тис. грн дорослому і по 3 тис. грн дитині або особі з інвалідністю.

«Постановою Уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах», — зазначив очільник Уряду.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці, за словами Прем’єр-міністра, зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій ООН та ЮНІСЕФ.

Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія. Зараз працюють над технічною реалізацією такого рішення.

Також в повному обсязі продовжується нарахування й виплати всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій) українцям, які опинились у тимчасовій окупації чи оточенні.

Продовжує держава компенсувати й витрати на комунальні послуги для родин, які прихистили вимушених переселенців.