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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Служба зайнятості за час війни працевлаштувала на Сумщині понад 2,5 тисячі безробітніх

Служба зайнятості Сумщини пропонує широкий спектр послуг роботодавцям. Серед них – дієвий спосіб підбору персоналу.

Загалом з початку року за сприяння обласної служби зайнятості укомплектовано понад 4 тисячі вакансій для 1200 роботодавців. Зокрема, за час війни фахівці служби зайнятості допомогли знайти роботу для 2574 мешканців Сумщини. На сьогодні в базі даних майже тисяча вакансій.

Як свідчить статистика, найбільше попитом у роботодавців цього року користувалися водії, трактористи-машиністи, токарі, слюсарі-ремонтники, кухарі, підсобні робітники, швачки. Для людей з перерахованими професіями не було проблем працевлаштуватися.

Середній заробіток заявлених до центрів зайнятості вакансій нині складає 9060 гривень.

        Актуальні вакансії можна переглянути:

-        на сайті Сумького ОЦЗ - https://sum.dcz.gov.ua;

-        в тelegram-каналі «Робота зараз: Державна служба зайнятості» - https://t.me/worknowdcz?fbclid=IwAR35cLtHkiseL18qsYlaHh11rrk4b1VbkC-1w65Z5PY5OX2rvzAFtu0-cj8;

-        у центрах зайнятості та філіях обласної служби зайнятості.

 Довідково

Спеціалісти обласного центру зайнятості щоденно консультують роботодавців Сумщини щодо умов надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які змушені були переїхати з територій, де ведуться бойові дії під час воєнного стану в Україні.

Для отримання компенсації роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, подає заяву про компенсацію витрат за своїм місцезнаходженням служби зайнятості в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або в паперовій формі – особисто під час відвідування або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Экономика Вакансії Служба зайнятості
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