За парєбрікам: у Брянську жінки спустошили в магазинах полиці із засобами гігієни Жительки Брянська продовжили спустошувати полиці із засобами гігієни. Ажіотаж, який виник наприкінці лютого – на початку березня, досі не минає.

Городянки вичікують будь-яку можливість, щоб запастися прокладками та іншими засобами гігієни. Умовляння влади, що товарів достатньо, дефіциту не буде, на дівчат і жінок, зважаючи на все, діють погано. Вони вважають, що прокладки якщо і продаватимуться, то за іншими цінами, тому намагаються зробити запаси.

Напередодні в рядовому магазині торгової мережі "Магніт" у Брянську одна з читачок "Брянських новин" виявила порожні полиці. Як виявилось, городяни скупили кошти гігієни, які продавалися зі знижкою.

При цьому багато магазинів все ще продають прокладки з обмеженнями. Так, у «Магніті» діє ліміт – не більше трьох у руки.