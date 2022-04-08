Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 18 квітня

Відстежувати рух комунального громадського транспорту можна за цим посиланням: https://gps.sumy.ua
Нагадаємо, рух комунального громадського транспорту починається о 6:30 і завершується о 19:00 (два тролейбусні маршрути, які заїжджають на залізничний вокзал, починають рух о 6:00)
У Сумах у суботу, 16 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 2 - 6 одиниць...
У Сумах у четвер, 14 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2...
У Сумах у середу, 13 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту;
У Сумах у вівторок, 12 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці...
У Сумах у понеділок, 11 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 1 - 2 одиниці транспорту