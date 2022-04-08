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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 18 квітня

 У Сумах у понеділок, 18 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади: 
 
маршрут № 1 - 2 одиниці; 
маршрут № 2 - 6 одиниць транспорту; 
маршрут № 3 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 4 - 2 одиниці транспорту; 
маршрут № 5 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 7 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 8 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 10 - 10 одиниць транспорту; 
маршрут № 11 - 3 одиниці транспорту; 
маршрут № 12 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 13 - 12 одиниць транспорту; 
маршрут № 17А - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 18 - 12 одиниць транспорту; 
маршрут № 19 - 8 одиниць транспорту; 
маршрут № 20 - 7 одиниць транспорту; 
маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 23 - 1 одиниця транспорту; 
маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 55 - 2 одиниці транспорту; 
маршрут № 56 - 6 одиниць транспорту; 
маршрут № 60 - 4 одиниці транспорту; 
маршрут № 61 - 7 одиниць транспорту.

Відстежувати рух комунального громадського транспорту можна за цим посиланням: https://gps.sumy.ua

Нагадаємо, рух комунального громадського транспорту починається о 6:30 і завершується о 19:00 (два тролейбусні маршрути, які заїжджають на залізничний вокзал, починають рух о 6:00)

Экономика Маршрутки
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