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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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54 доба героїчного протистояння: ситуація на ранок 18 квітня

Інформація від Генерального Штабу Збройних сил України станом на 06.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення.

Розпочалася п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню
Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Збройні сили російської федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. В зазначених районах ворог веде радіоелектронну розвідку. З території республіки білорусь фіксується вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил російської федерації.

На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей російської федерації. Не виключається задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території російської федерації.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

Общество Російсько-українська війна
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