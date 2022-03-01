Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:38126

Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 15 квітня

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»:

амбулаторія (вул. Іллінська, 48-50) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. О. Аніщенка, 10) 8:00— 14:00;
амбулаторія (вул. Ковпака, 7) 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Праці, 3; лікарі приймають у будівлі дитячої поліклініки та дорослої поліклініки лікарні № 4), 8:00-14:00.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»:

амбулаторія (вул. Привокзальна, 3А), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Івана Сірка, 33/1), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Івана Сірка, 3), 8:00—14:00;
амбулаторія (вул. Паркова, 1), 8:00—14:00.

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» (вул. Марко Вовчок, 2), 8:00—16:00.

Общество Лікарі
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі 10 квітня
10.04.2022 09:09

Медичні заклади, де ведуть прийом сімейні лікарі 10 квітня

Інформація, актуальна на сьогодні, 10 квітня....

Медична допомога в Сумах: вузькі спеціалісти, процедури, діагностика
22.03.2022 11:22

Медична допомога в Сумах: вузькі спеціалісти, процедури, діагностика

Поліклінічне відділення № 1 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради продовжує працювати та надавати медичну допомогу у...

Де в Сумах ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 21 березня
21.03.2022 10:57

Де в Сумах ведуть прийом сімейні лікарі, терапевти та педіатри 21 березня

Інформація, актуальна на 21 березня...

Прийом сімейних лікарів в Сумах станом на 17.03.2022
17.03.2022 09:53

Прийом сімейних лікарів в Сумах станом на 17.03.2022

У разі необхідності можна звертатись на прийом в амбулаторію. Інші питання краще вирішувати у телефонному режимі з лікарями!...

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 15 квітня
Сегодня 09:02
Медичні заклади, де ведуть прийом лікарі первинної ланки 15 квітня
Сегодня 08:38
Через збройну агресію РФ в Україні загинули 198 дітей
Сегодня 08:31
У Сумах п'яний водій перевозив зброю і боєприпаси
Вчера 22:32
На війні проти Росії загинув роменчанин
Вчера 19:34
Окупанти з території РФ продовжують обстрілювати Сумщину та нищити будинки мирних жителів - розпочато досудове розслідування
Вчера 19:11
За парєбрікам: «єдіная росія» не хоче роздавати гуманітарку курянам
Вчера 18:43
У Тростянці розслідують загибель неповнолітнього та пенсіонерки унаслідок артобстрілу рашистами
Вчера 17:53
За парєбрікам: на Бєлгородщині російський військовий відкрив стрілянину по товаришам по службі: одного вбив
Вчера 17:30
На війні з рашистами загинув 21-річний кролевчанин
Вчера 17:28
view counter

Статьи

Порядок подання заяв щодо безвісно зниклих громадян, їх викрадення або потрапляння у полон
Вчера 13:00
Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
13.04.2022 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
12.04.2022 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
12.04.2022 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.