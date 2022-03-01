Через збройну агресію РФ в Україні загинули 198 дітей

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.
14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.
Більше 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 дітей...
Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...
внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 186 дітей загинуло...
Станом на 11 квітня 2022 року за офіційними даними ювенальних прокурорів більше 525 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення...
Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами...