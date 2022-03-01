Центр протидії дезінформації: фейки кремля за 25 березня Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які ворог продукував протягом 25.03.2022 року.

росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників. Саме таку «інформацію» рф надіслала до Міжнародного агентства з атомної енергії.

Застерігаємо: це – фейк!

Починаючи з 22.03 війська рф активно застосовують фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним законодавством. Проте у зазначених обстрілах ворог звинувачує Україну.

Застерігаємо: це – маніпуляція!

міністерство оборони рф заявило про перехоплення українських таємних документів, в яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на ТОТ Донецької та Луганської областей, яка повинна була розпочатися з 22 січня. Проте опубліковані рф документи передбачають не реалізацію наступальної операції, а формування зведених підрозділів для проведення ротації українських військових.

Застерігаємо: це – фейк!