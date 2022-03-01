Центр протидії дезінформації: фейки кремля за 25 березня

росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників. Саме таку «інформацію» рф надіслала до Міжнародного агентства з атомної енергії.
Застерігаємо: це – фейк!
Починаючи з 22.03 війська рф активно застосовують фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним законодавством. Проте у зазначених обстрілах ворог звинувачує Україну.
Застерігаємо: це – маніпуляція!
міністерство оборони рф заявило про перехоплення українських таємних документів, в яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на ТОТ Донецької та Луганської областей, яка повинна була розпочатися з 22 січня. Проте опубліковані рф документи передбачають не реалізацію наступальної операції, а формування зведених підрозділів для проведення ротації українських військових.
Застерігаємо: це – фейк!