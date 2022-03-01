Вибухи у Бєлгороді: аналіз ситуації Центр протидії дезінформації при РНБО України аналізує вибухи у Бєлгороді

Центр протидії дезінформації при РНБО України розбирає три основні версії, через які стався цей інцидент

1. Удар ЗСУ з "Точки-У" по складу боєприпасів. Цю версію ЗАПЕРЕЧУЄ Генеральний штаб Збройних сил України.

2. "Людський фактор" - нещасний випадок, а також використання застарілих боєприпасів - цю версію просуває рф.

3. Рашисти самі підірвали склад і таким чином приховали залишки боєприпасів, масштабної крадіжки і корумпованості на генеральському рівні.

Навмисно чи ні, але рашисти таким інцидентом продемонстрували своєму населенню як почуваються українці уже 35 днів. До прикладу, за площею і кількістю населення російський Бєлгород схожий на український Маріуполь, де населення досі тримає оборону попри весь тиск агресора.