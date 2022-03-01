Вибухи у Бєлгороді: аналіз ситуації

Центр протидії дезінформації при РНБО України розбирає три основні версії, через які стався цей інцидент
1. Удар ЗСУ з "Точки-У" по складу боєприпасів. Цю версію ЗАПЕРЕЧУЄ Генеральний штаб Збройних сил України.
2. "Людський фактор" - нещасний випадок, а також використання застарілих боєприпасів - цю версію просуває рф.
3. Рашисти самі підірвали склад і таким чином приховали залишки боєприпасів, масштабної крадіжки і корумпованості на генеральському рівні.
Навмисно чи ні, але рашисти таким інцидентом продемонстрували своєму населенню як почуваються українці уже 35 днів. До прикладу, за площею і кількістю населення російський Бєлгород схожий на український Маріуполь, де населення досі тримає оборону попри весь тиск агресора.
Працівники ЦПД при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які ворог продукував протягом 25.03.2022 року....