Загибель жінки, знищення цивільної інфраструктури та угон автівок - прокуратура продовжує документувати злочини, що вчиняють окупанти в м. Тростянець За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни та незаконного заволодіння транспортними засобами (ч. 1 та ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 23 та 24 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в м. Тростянець Сумської області. Унаслідок обстрілу від осколкового поранення у власному будинку загинула 55-річна Галина. Разом з тим, пошкоджено фабрику та машинобудівний завод, а також декілька житлових будинків.

Водночас окупанти проникли на територію приватних домогосподарств, де незаконно заволоділи транспортними засобами «Hyundai H-1» та «Peugeot 405».