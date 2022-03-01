За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, 23 та 24 березня 2022 року з важкої артилерії обстріляли житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури в м. Тростянець Сумської області. Унаслідок обстрілу від осколкового поранення у власному будинку загинула 55-річна Галина. Разом з тим, пошкоджено фабрику та машинобудівний завод, а також декілька житлових будинків.
Водночас окупанти проникли на територію приватних домогосподарств, де незаконно заволоділи транспортними засобами «Hyundai H-1» та «Peugeot 405».