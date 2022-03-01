У Глухові поліцейські спільно з небайдужим громадянином оперативно затримали грабіжника Під час патрулювання співробітники поліції побачили на одній з вулиць міста двох невідомих чоловіків з велосипедами, які дуже голосно спілкувалися.

Правоохоронці вирішили втрутитися в ситуацію і з’ясували, що один з них грабіжник, який за кілька хвилин до цього викрав у пенсіонера електровелосипед.

Інший чоловік намагався йому завадити втекти з викраденим.

Як в подальшому пояснив поліцейським потерпілий, він на кілька хвилин залишив біля сусідського двору свій електровелосипед, а коли повернувся, побачив невідомого, який від’їжджав на його двоколісному.

Власник став кричати та кликати на допомогу, на що відреагував інший велосипедист, що був неподалік. Він же і став переслідувати зловмисника.

Підозрюваного, якому 39 років, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.