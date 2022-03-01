Правила "воєнної" України для мирного існування одне з одним Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає відкинути всі чвари й акцентувати увагу на внутрішній дисципліні та інформаційній гігієні.

Триває 48-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде!

Тому пропонуємо 6 правил НОВОЇ "воєнної" України для мирного існування одне з одним:

- Не порушуємо режиму "тиші". Гучна музика (особливо російськомовна), сигналізації авто, гупання в квартирах — прохання їх максимально обмежити.

- Не сперечаємося з поліцейськими та тероборонівцями — пам'ятаємо про ввічливість та спокій.

- Не зловживаємо спиртними напоями (де це дозволено), не смітимо на вулицях.

- Так, комендантська година для усіх, навіть для хвостатих.

- Завжди перевіряйте інформацію перед тим, як її поширювати. Дезінформація та маніпуляція — це одвічні помічники окупантів!

- Довіряйте інформації лише з офіційних джерел!

Пам'ятаймо: країна у нас одна — іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам!

Боремо ворога разом!