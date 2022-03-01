Правила "воєнної" України для мирного існування одне з одним

Триває 48-й день війни і ми всі розуміємо, що жити, як раніше, вже не вийде!
Тому пропонуємо 6 правил НОВОЇ "воєнної" України для мирного існування одне з одним:
Пам'ятаймо: країна у нас одна — іншої немає. Тому вчимося жити за новими правилами, в мирі та злагоді, на злість усім ворогам!
Боремо ворога разом!
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