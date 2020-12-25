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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:28218

Шахраї привласнюють гроші громадян: нові схеми зловмисників

МВС України попереджає, що аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян під виглядом збору грошей на благодійність.

Зокрема набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян. Зловмисники просять передоплату на картку.

"Шановні громадяни! Якщо ви постраждали від шахрайства в Інтернеті, повідомте про це до кіберполіції на електронну пошту: callcenter@cyberpolice.gov.ua", - йдеться у повідомленні МВС.

Також розповсюджені фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.

Право Шахраї
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Дмитрий Живицкий
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