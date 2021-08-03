Шахраї вигадали схему з посилками "Нової пошти" У Національному банку України попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають посилки «Новою поштою».

З’явилася нова шахрайська схема. Шахраї розсилають посилки «Новою поштою».

Схема така: людині приходить SMS про те, що на її ім’я надійшла посилка на відповідне відділення Нової пошти. Коли людина звертається на Нову пошту для отримання посилки, виявляється, щоб її отримати потрібно оплатити гроші за доставку, товар, який надіслали та послугу за пересилання коштів. Вартість може бути невелика, до 200 гривень. Вміст посилки, може бути шматок мила.

У такий спосіб шахраї намагаються заробити, роблячи ставку на те, що сума невелика і що людині стане цікаво дізнатися вміст посилки.