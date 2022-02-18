Кіберполіція застерігає сумчан від шахрайства під виглядом благодійності Під виглядом збору грошей на благодійність аферисти створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.

Зокрема, набули популярності схеми шахрайства під виглядом евакуаційних перевезень громадян. Зловмисники просять передплату на картку, однак взятих на себе обов’язків не виконують і надалі зникають.

Також розповсюджені фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.

Будьте уважні, також в группі публікації які мают інші реквизити про допомогу грошима на картку або рахунок, відмінні від офіціальних, автоматично будуть видалениі (так як перевіряти їх справжність не є можливим )