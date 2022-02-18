Дію яких соціальних допомог під час воєнного стану продовжують автоматично Мешканцям Сумської міської об’єднаної територіальної громади повідомляють, що виплати деяких видів державних соціальних допомог на період дії воєнного стану будуть продовжені автоматично.

Урядом було прийнято рішення про продовження виплати призначених державних соціальних допомог людям на період дії воєнного стану та один місяць після його припинення.

Під час воєнного стану не потрібно звертатись за перепризначенням допомог або підтвердженням права на їх отримання.

Відповідне рішення стосується:

- допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- допомоги на дітей одиноким матерям;

- допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність;

- щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;

- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк перегляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період дії воєнного стану та одного місяця після його скасування.

За більш детальною інформацією можна звернутись за телефонами:

050-407-81-99 та 050-407-80-02.