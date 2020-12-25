Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про шахраїв

Максимальна увага!
Українська земля багата не лише сміливими воїнами, а й, на жаль, вигадливими шахраями. Хтось віддає останнє - гроші, сили, здоров'я, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від наслідків «освобождєнія» по-російськи. А хтось наживається на людському горі і загальнонаціональні біді.
Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС.
Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості!
Будьте уважні до тих, хто пропонує подібні послуги та одразу повідомляйте про такі випадки на номер 102!
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