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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:08150

Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про шахраїв

ДСНС України закликає громадян бути пильними.

Максимальна увага!
Українська земля багата не лише сміливими воїнами, а й, на жаль, вигадливими шахраями. Хтось віддає останнє - гроші, сили, здоров'я, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від наслідків «освобождєнія» по-російськи. А хтось наживається на людському горі і загальнонаціональні біді.

Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС.

Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості!

Будьте уважні до тих, хто пропонує подібні послуги та одразу повідомляйте про такі випадки на номер 102!

Право Шахраї
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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