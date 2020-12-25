У Шостці двоє місцевих довірились шахраям і втратили більше 50 тисяч гривень В першому випадку жінка повірила «банкіру» й виконала всі його інструкції, після чого з її «кредитки» зникло 32 000 гривень. У іншому випадку чоловік надав фінансову допомогу «товаришу», перерахувавши на вказаний номер банківської картки майже 20 000 гривень.

До поліції Шостки з заявою про шахрайство звернулася 43-річна місцева жителька. Вона розповіла, що на її «мобільний» зателефонував невідомий, який у розмові назвався співробітником банку. Останній розповів жінці, що з її рахунку зловмисники намагалися зняти гроші. Аби запобігти подібному в майбутньому, треба виконати певні інструкції.

Шосткинка погодилася й зробила все, як сказав телефонний співрозмовник. Після цього з її кредитної банківської картки зникло 32 000 гривень.

Ще однією жертвою афериста став 33-річний житель Шостки. Чоловік отримав у месенджері повідомлення від «товариша» з іншого міста. Той просив надати йому термінову фінансову допомогу в розмірі 19 500 гривень. Чоловік погодився й перерахував на вказаний «другом» номер банківської картки зазначену суму. Після цього їх переписка зникла.

Зв’язавшись з товаришем, шосткинець дізнався, що ніякої фінансової допомоги останній не прохав і гроші він не отримував.

У поліції за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках яких вживаються заходи щодо встановлення осіб аферистів.

Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманій телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс- повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту, – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі. Будьте обачні!

Крім того, якщо у вас просять фінансову допомогу знайомі чи родичі через соціальні мережі, месенджери – не пересилайте кошти до тих пір, поки ви не поспілкуєтеся з людиною по телефону чи особисто, переконавшись, що саме ця людина потребує вашої допомоги.

Відділ комунікації поліції Сумської області