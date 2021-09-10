Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень»

Бот пропонує перейти за посиланням, яке веде на «сторінку ПриватБанку» — нібито саме там кожен, хто офіційно працює, має можливість отримати грошову підтримку від держави.
Далі схема давня, як світ: на фейковій сторінці банку користувачів попросять вказати номер карти та CVV-код, завдяки чому аферисти отримають доступ до ваших грошенят на картці.
Водночас «Дія» та Міністерство цифрової трансформації не розсилають жодних SMS чи повідомлень у соцмережах — про зарахування коштів повідомляє застосунок «Дія» або банк push-сповіщенням.
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