Шахраї створили фейковий бот «Дії», у якому пропонують «отримати 3000 гривень» Зловмисники створили фейковий чат-бот державної платформи «Дія», у якому пропонують «отримати 3000 грн підтримки від держави».

Бот пропонує перейти за посиланням, яке веде на «сторінку ПриватБанку» — нібито саме там кожен, хто офіційно працює, має можливість отримати грошову підтримку від держави.

Далі схема давня, як світ: на фейковій сторінці банку користувачів попросять вказати номер карти та CVV-код, завдяки чому аферисти отримають доступ до ваших грошенят на картці.

Водночас «Дія» та Міністерство цифрової трансформації не розсилають жодних SMS чи повідомлень у соцмережах — про зарахування коштів повідомляє застосунок «Дія» або банк push-сповіщенням.