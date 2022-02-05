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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:53625

В Сумах пьяная мать вызвала полицию, чтобы найти 12-летнюю дочь в соседней комнате

Полицейские разоблачили очередной факт ненадлежащего исполнения родителями своих родительских обязанностей.

Сегодня около 2 часов ночи на спецлинию 102 поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ювенальной превенции, а также экипаж патрульной полиции.

Прибывшие по вызову правоохранители увидели ужасные условия проживания, а также заявительницу, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она рассказала, что между ней и дочерью возник конфликт, после которого девочка ушла из дома.

Полицейские опросили возможных свидетелей, соседей, а также позвонили по телефону родственникам и друзьям девушки. Но потом оказалось, что из квартиры 12-летняя сумчанка даже не выходила. Ее нашли сотрудники полиции в соседней комнате.

Относительно женщины в полиции уже составили административные протоколы по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей» и ст. 173-2 «Совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или неуведомление о месте своего временного пребывания» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос об отнятии ребенка у родителей органами опеки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ненадлежащее выполнение обязанностей
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