На Сумщине будут судить проектировщика за протекшую крышу в школе

По данным следствия, ООО в 2020 году выполняло капитальный ремонт мягкой кровли спортивного и актового зала одной из глуховских школ. Ответственным за выполнение работ на указанном объекте был назначен инженер-проектировщик общества. Ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, указанный служащий допустил частичный демонтаж кровли крыши школы, поэтому во время дождя водой было повреждено помещение актового зала, спортивного зала и кабинета бухгалтерии. Из-за служебной халатности инженера-проектировщика общеобразовательной школе причинен материальный ущерб на сумму почти 900 тыс. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве проведено сотрудниками следственного отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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