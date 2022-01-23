Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на первом старте в Пекине

Первыми на старт скиатлона на 15 км (7,5 км свободным стилем + 7,5 км классическим) вышли женщины. Чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила на полминуты представительницу РОК Наталью Непряеву и австрийку Терезу Штадлобер.
Лучшей среди украинок стала конотопчанка Марина Анцыбор, которая заняла аж 56-е место, проиграв чемпионке больше 8 минут. Виктория Олех заняла 60-е место, Юлия Кроль – 62-е, Дарья Рублева была снята как круговая.
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