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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:39546

Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на первом старте в Пекине

Сегодня, 5 февраля, в Пекине стартовали соревнования лыжников.

Первыми на старт скиатлона на 15 км (7,5 км свободным стилем + 7,5 км классическим) вышли женщины. Чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила на полминуты представительницу РОК Наталью Непряеву и австрийку Терезу Штадлобер.

Лучшей среди украинок стала конотопчанка Марина Анцыбор, которая заняла аж 56-е место, проиграв чемпионке больше 8 минут. Виктория Олех заняла 60-е место, Юлия Кроль – 62-е, Дарья Рублева была снята как круговая.

Спорт Лыжные гонки Олимпийские игры
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Кино Кінопалац "Дружба"
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Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
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13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
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11.50
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Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
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20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
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19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
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15.50; 21.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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