Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на первом старте в Пекине Сегодня, 5 февраля, в Пекине стартовали соревнования лыжников.

Первыми на старт скиатлона на 15 км (7,5 км свободным стилем + 7,5 км классическим) вышли женщины. Чемпионкой стала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила на полминуты представительницу РОК Наталью Непряеву и австрийку Терезу Штадлобер. Лучшей среди украинок стала конотопчанка Марина Анцыбор, которая заняла аж 56-е место, проиграв чемпионке больше 8 минут. Виктория Олех заняла 60-е место, Юлия Кроль – 62-е, Дарья Рублева была снята как круговая.