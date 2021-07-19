На Сумщине полицейских признали невиновными в коррупции Двух бывших следователей Краснопольского отдела полиции оправдали от обвинений в получении взятки

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор Заречного райсуда Сум по ч.3 ст.368 УК.

В 2018 году обвиняемые входили в следственную группу по уголовному производству по краже автомобиля с участием 15-летнего парня. Полицейские вроде бы сговорились и требовали и получили от матери подростка 10 тыс. гривен.

Вину мужчины не признали и утверждали, что взятки не было, и они вообще не расследовали дело о похищении машины. Суд в итоге оправдал их, признав большинство доказательств недопустимыми, поскольку их собрал неуполномоченный орган — управление СБУ в Сумской области.

Согласно требованиям ст. 216 УПК , в редакции, действовавшей на момент внесения сведений в ЕРДР, следователи органов полиции расследуют уголовные производства по ч.3 ст.368 УК, кроме уголовных правонарушений, подследственность которых определена следственными органами государственного бюро расследований и детективами Национального антикоррупционного бюро. В то же время, этой нормой УПК не отнесено к подследственности следственных органов безопасности (СБУ) расследования по делам по ст. 368 ч.3 УК.

В 2012 году вступил в силу Уголовный процессуальный кодекс, которым определено, что преступления работников правоохранительных органов подследственный ГБР.

Эти положения начинают действовать с момента запуска Государственного бюро расследований Украины, но не позднее 5 лет со дня вступления в силу настоящего Кодекса, то есть с 20.11.2017.

В данном случае следователи полиции были задержаны в июле 2018-го. То есть дело регистровалось в период, когда положения УПК, регламентирующие правила подследственности ДБР, были введены в действие, но фактически ДБР как орган досудебного расследования не приступил к работе.

20.11.2017 истек 5-летний срок полномочий органов прокуратуры по расследованию преступлений, подследственных органам ГБР. После этой даты прокуратура могла только расследовать старые дела, но не дольше 2 лет. Расследовать новые дела следователи не могли.

Заместитель прокурора Сумской области Сегида вынес постановление, которым определил подследственность дела по следователям СБУ, что не относится к их компетенции.

Мотивами постановления зампрокурора области стало то, что подозреваемые являются сотрудниками правоохранительного органа, ГБР не приступило к функционированию и целью обеспечения быстрого, полного, беспристрастного и эффективного досудебного расследования прокурор определил подследственность по следователям СБУ, которые согласно ст.216 УПК не наделены полномочиями расследовать ни преступления, подследственные следственным органам ГБР, ни преступления по ст.368 ч.3 УК.

Выше отмечалось, что дела по ст. 368 ч.3 УК могут быть подследственны НАБУ, ДБР и следственным органам Национальной полиции, но не СБУ.

Кроме того, заместитель прокурора области поручил расследование другому органу без установления неэффективности досудебного расследования.

Сам по себе факт, что подозреваемые были работниками правоохранительного органа и после 20.11.2017 прекратились полномочия следственных органов прокуратуры, а органы ДБР не начали свою деятельность, не являются свидетельством неэффективного досудебного расследования, а также правовым основанием для проведения досудебного расследования преступлений, подследственных ДБР, следователями органов СБУ.

Это привело к признанию недопустимыми доказательств: протоколов обыска, протоколов осмотра, протоколов НСРД с приложениями, протокола осмотра и вручения денежных средств, протокола следственного эксперимента и т.д.

Допрошенные в заседании семеро свидетелей объяснили, что не являлись очевидцами вымогательства и получения взятки.

Прокурор не предоставил доказательств того, что после совершения преступления предмет неправомерной выгоды был изъят у обвиняемых или других лиц. В списке вещественных доказательств деньги вообще отсутствуют.

Забраковав почти все доказательства, суд выяснил, что остаются только показания потерпевшей, которая в судебном заседании подтвердила, что давала взятку, но этого недостаточно для обвинительного приговора.

Суд оправдал бывших работников полиции по недоказанности, что в их действиях есть состав преступления.