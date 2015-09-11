Дело акушерки-гинеколога Сумского перинатального центра будут слушать в закрытом режиме

Об этом 13 мая во время подготовительного заседания просил защитник обвиняемой, и его просьба была удовлетворена, пишет Суспільне.
Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Прокурор ходатайствовала об избрании женщине меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности. По словам адвоката врача, ходатайство получили перед заседанием, поэтому не было времени подготовиться к защите. Поэтому он просил отложить слушание.
Заседание суда перенесли на 21 мая, оно будет происходить без участия журналистов.
Напомним: 13 апреля в Сумской областной прокуратуре сообщили о подозрении врачу по ненадлежащему исполнению своих обязанностей. Происшествие произошло в ноябре 2020 года. В перинатальном центре между медперсоналом произошел конфликт по приему родов у женщины. В результате роды осложнились, а новорожденный ребенок после них попала в реанимацию. Согласно заключению экспертов, как сообщили в прокуратуре, избежать тяжелых последствий для ребенка было возможно при условии своевременного проведения кесарева сечения.
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