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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:52310

Дело акушерки-гинеколога Сумского перинатального центра будут слушать в закрытом режиме

Судебное дело по акушерке-гинекологу Сумского областного перинатального центра будут слушать в закрытом режиме.

Об этом 13 мая во время подготовительного заседания просил защитник обвиняемой, и его просьба была удовлетворена, пишет Суспільне.

Врачу инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Прокурор ходатайствовала об избрании женщине меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности. По словам адвоката врача, ходатайство получили перед заседанием, поэтому не было времени подготовиться к защите. Поэтому он просил отложить слушание.

Заседание суда перенесли на 21 мая, оно будет происходить без участия журналистов.

Напомним: 13 апреля в Сумской областной прокуратуре сообщили о подозрении врачу по ненадлежащему исполнению своих обязанностей. Происшествие произошло в ноябре 2020 года. В перинатальном центре между медперсоналом произошел конфликт по приему родов у женщины. В результате роды осложнились, а новорожденный ребенок после них попала в реанимацию. Согласно заключению экспертов, как сообщили в прокуратуре, избежать тяжелых последствий для ребенка было возможно при условии своевременного проведения кесарева сечения.

Право Акушер-гинеколог Ненадлежащее выполнение обязанностей Перинатальный центр
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