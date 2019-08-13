Тростянецкий водоканал год пользовался подземными водами бесплатно Ахтырской окружной прокуратурой сообщено о подозрении в настоящее время уже бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Тростянецкой городского совета, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло убытки государству в размере почти 600 тыс. грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на отсутствие разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, предприятие больше года осуществляло забор подземных вод. В результате самовольного использования водных ресурсов государству нанесен 575 тыс. грн. убытков. Противоправную деятельность лица разоблачены сотрудниками следственного отдела полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.