Тростянецкий водоканал год пользовался подземными водами бесплатно

По данным следствия, несмотря на отсутствие разрешения на специальное водопользование и пользование недрами, предприятие больше года осуществляло забор подземных вод. В результате самовольного использования водных ресурсов государству нанесен 575 тыс. грн. убытков.
Противоправную деятельность лица разоблачены сотрудниками следственного отдела полиции № 1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С целью недопущения безнадзорности и беспризорности детей, профилактики совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, инспекторы сектора ювенальной...
Судебное дело по акушерке-гинекологу Сумского областного перинатального центра будут слушать в закрытом режиме....
Дело в отношении врача, обвиняемой в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть новорожденного ребенка, назначено к судебному разбирательству....
Сумской местной прокуратурой сегодня, 13 августа, согласовано сообщение о подозрении врачу акушеру-гинекологу, которая также является заведующей отделением одной из сумских...