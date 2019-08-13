В Лебедине составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (фото)

Во время проверки проведены профилактические беседы с родителями относительно прав и обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицейские разъяснила родителям об имеющейся ответственность по воспитанию детей, в соответствии с Законодательством Украины.
В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего исполнения родителями своих родительских обязанностей. В результате чего, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», - сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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