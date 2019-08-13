В Лебедине составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (фото) С целью недопущения безнадзорности и беспризорности детей, профилактики совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, инспекторы сектора ювенальной превенции Сумского районного управления полиции посетили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и проживающих на территории Лебединской городской территориальной громады.

Во время проверки проведены профилактические беседы с родителями относительно прав и обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицейские разъяснила родителям об имеющейся ответственность по воспитанию детей, в соответствии с Законодательством Украины.

В ходе проверки были выявлены факты ненадлежащего исполнения родителями своих родительских обязанностей. В результате чего, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», - сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.