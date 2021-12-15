На Сумщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей которого повлекло ущерб государству в размере около 1,8 млн грн (ч.2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый при таможенном оформлении фактически не производил таможенный досмотр товаров и, соответственно, не установил, что на таможенную территорию Украины ввезены другие товары, чем указанные в таможенных декларациях. Преступные действия государственного инспектора привели к недополучению таможенных платежей на сумму около 1,8 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве проведено следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.