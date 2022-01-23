В Сумах продлили дистанционку еще на неделю Все школьники Сум будут учиться дистанционно до 12 февраля включительно.

Такое решение приняли сегодня, 4 февраля, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с заболеваемостью населения ОРВИ и COVID-19, комиссия решила продолжить с 7 по 12 февраля дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов в заведениях общего среднего, внешкольного образования. В то же время разрешено посещение соискателями образования заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Как и раньше, от заведений специального образования требуется соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 6 сентября 2021 г. № 10 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», а дошкольного – требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 25 августа 2021 № 8 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (с учетом дальнейших изменений).

Художественные и музыкальные школы на следующей неделе еще будут закрыты для посещения, а заведения специализированного внешкольного образования спортивного профиля будут принимать только воспитанников, которые являются участниками мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год, утвержденных приказом Министерства молодежи и спорта Украины №4897 от 21 декабря 2021 года.