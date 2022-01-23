Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:50711

В Сумах продлили дистанционку еще на неделю

Все школьники Сум будут учиться дистанционно до 12 февраля включительно.

Такое решение приняли сегодня, 4 февраля, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с заболеваемостью населения ОРВИ и COVID-19, комиссия решила продолжить с 7 по 12 февраля дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов в заведениях общего среднего, внешкольного образования. В то же время разрешено посещение соискателями образования заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Как и раньше, от заведений специального образования требуется соблюдение требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 6 сентября 2021 г. № 10 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», а дошкольного – требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 25 августа 2021 № 8 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» (с учетом дальнейших изменений).

Художественные и музыкальные школы на следующей неделе еще будут закрыты для посещения, а заведения специализированного внешкольного образования спортивного профиля будут принимать только воспитанников, которые являются участниками мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год, утвержденных приказом Министерства молодежи и спорта Украины №4897 от 21 декабря 2021 года.

Общество Дистанционка
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия
01.02.2022 14:10

В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия

31 января в Ромнах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку
28.01.2022 14:12

Официально: все сумские школьники переводятся на дистанционку

Сегодня, 28 января, прошло заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС....

Мэр Сум анонсировал дистанционку для младших школьников
28.01.2022 10:21

Мэр Сум анонсировал дистанционку для младших школьников

С понедельника, 31 января, ученики 1-4 классов останутся дома....

Средние и старшие школьники Глухова переходят на дистанционку
25.01.2022 21:03

Средние и старшие школьники Глухова переходят на дистанционку

Все учащиеся 5-11 классов городских школ и Некрасовского УВК с 26 января по 6 февраля переводятся на дистанционную форму обучения....

В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно
24.01.2022 17:26

В Ахтырке учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно

В Ахтырке на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых случаев заболеваний COVID-19....

Новости

В Сумах продлили дистанционку еще на неделю
Сегодня 12:50
На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 2073 человек - это рекорд
Сегодня 08:45
В Сумах патрульные остановили пьяного в хлам водителя маршрутки (видео)
Сегодня 14:56
Сумские футзалисты вылетели из Кубка Украины
Сегодня 14:29
Кабмин расширил программу еПоддержка: подростки с 14 лет смогут потратить деньги за вакцинацию на образовательные услуги
Сегодня 14:00
В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры
Сегодня 13:15
Завтра сумская биатлонистка стартует на своей 5-й Олимпиаде
Сегодня 12:30
На Сумщине внедорожник сбил женщину
Сегодня 12:28
В Ямполе возле газовой заправки горела легковушка
Сегодня 12:25
В Сумах Девятка все еще без воды
Сегодня 11:49
США узнали, что Россия хочет сымитировать нападение Украины на ОРДЛО – СМИ
Сегодня 11:48
В Сумах дали старт XXIV зимним Олимпийским Играм
Сегодня 11:35
view counter
view counter

Статьи

Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.