В Кролевце младшие школьники вернутся за парты, старшие – по решению директоров

Сегодня, 11 февраля, состоялось заседание местной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, главным вопросом было принятие дополнительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Ежедневный мониторинг заболеваемости COVID-19 показывает, что численность активно больных по сравнению с прошлой неделей выросла на 139 человек и составляет по состоянию на 11.02.2022 года 633 человека. Выздоровело 201, умерло 3 человека.
Комиссионно принято решение на территории Кролевецкой городской территориальной громады продолжить с 12 февраля по 18 февраля 2022 года дистанционную форму обучения:
- в заведениях внешкольного образования, в том числе спортивного профиля (Кролевецкая ДЮСШ «ОЛИМП»), в заведениях культуры, в художественной школе Кролевецкого городского совета, кроме индивидуальных занятий, и в группах по неконтактным видам спорта.
- благодаря своевременно проведенным ограничительным мероприятиям наблюдается уменьшение уровня заболеваемости среди детей младшего школьного возраста, поэтому комиссия приняла решение разрешить с 14 февраля 2022 года посещение заведений общего среднего образования учащимися 1-4 классов при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий ежедневного контроля состояния здоровья учащихся.
Рекомендовать руководителям заведений общего среднего образования принимать решение об обучении для 5-11 классов в обычном режиме (очная форма обучения) в зависимости от состояния заболеваемости педагогов и учащихся.
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