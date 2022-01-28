В Ахтырке средние и старшие школьники возвращаются за парты С 14 февраля учащиеся 5-11 классов ахтырских школ возвращаются за парты.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС. Учитывая значительное снижение заболеваемости среди детей, решением городской комиссии ТЭБ и ЧС восстановлен учебный процесс для учащихся 5-11 классов и учреждений внешкольного образования.