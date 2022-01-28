В Ахтырке средние и старшие школьники возвращаются за парты

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС. Учитывая значительное снижение заболеваемости среди детей, решением городской комиссии ТЭБ и ЧС восстановлен учебный процесс для учащихся 5-11 классов и учреждений внешкольного образования.
С 14 февраля для учащихся 1-4 классов в Сумах будет возобновлено обучение в школах....
Все школьники Сум будут учиться дистанционно до 12 февраля включительно....
31 января в Ромнах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Сегодня, 28 января, прошло заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС....
С понедельника, 31 января, ученики 1-4 классов останутся дома....