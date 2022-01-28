С понедельника младшие школьники в Сумах пойдут на учебу С 14 февраля для учащихся 1-4 классов в Сумах будет возобновлено обучение в школах.

Для учащихся 5-11 классов обучение остается дистанционным. Такое решение было принято сегодня, 11 февраля, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.