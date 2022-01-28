С понедельника младшие школьники в Сумах пойдут на учебу

Для учащихся 5-11 классов обучение остается дистанционным.
Такое решение было принято сегодня, 11 февраля, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С 14 февраля учащиеся 5-11 классов ахтырских школ возвращаются за парты....
Все школьники Сум будут учиться дистанционно до 12 февраля включительно....
31 января в Ромнах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Сегодня, 28 января, прошло заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС....
С понедельника, 31 января, ученики 1-4 классов останутся дома....