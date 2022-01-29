В Краснополье продлили дистанционную форму обучения

Так, для учащихся 1-11 заведений общего среднего образования дистанционное обучение продлено до 18 февраля 2022 года включительно.
Ответственными учреждениями и организациями ежедневно будет проводиться мониторинг состояния заболеваемости как в учебных заведениях, так и на территории громады относительно необходимости оперативного принятия тех или иных решений, касающихся деятельности учреждений социальной сферы.
«Пока наблюдается увеличение заболеваемости среди детей, поэтому в настоящее время уместно будет воздержаться от обучения в обычном режиме и продолжить его дистанционно», – отметил глава громады Юрий Яремчук.
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