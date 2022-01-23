В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры 19 февраля в МЦ «Романтика» пройдет матчевая встреча по кикбоксингу между сборными Украины и Молдовы.

Начало в 19.00. вход свободный, но с соблюдением санитарных норм (маски, дистанция) и зелеными ковид-сертификатами.