В сумской «Романтике» сразятся кикбоксеры

Начало в 19.00. вход свободный, но с соблюдением санитарных норм (маски, дистанция) и зелеными ковид-сертификатами.
Продолжается легкоатлетический месяц в манеже СумГУ....
У Сумах пройде турнір з кросфіту B-TONE POWER CHALLENGE II 2022....
Міська галерея запрошує з вівторка, 1 лютого, на фотовиставку Артура СКОРОБАГАТСЬКОГО «Афон очима ломографії» та виставку живопису учасників Всеукраїнського мистецького...
Во вторник, 1 февраля, Харьковский региональный центр оценки качества образования совместно с СумГУ будут консультировать родителей учащихся 11-х классов школ...
Завтра, 29 січня, о 15:00 до Дня пам’яті Героїв Крут відбудеться показ кінофільму «Крути 1918»....