В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия 31 января в Ромнах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С целью улучшения противоэпидемической ситуации на территории Роменской городской территориальной громады, сдерживание роста заболеваемости COVID-19 городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла следующие решения:

1. Продолжить образовательный процесс заведений общего среднего образования на дистанционной форме обучения с 01.02.2022 по 07.02.2022 (включительно) до улучшения эпидемиологической ситуации, кроме заведений дошкольного образования. Директорам детсадов усилить противоэпидемические меры. Контроль за выполнением карантинных требований возложить на начальника отдела образования и руководство заведений дошкольного образования.

2.Запретить проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных, тематических и других) мероприятий.

3.Контроль за соблюдением противоэпидемических мер осуществлять Роменскому РУП ГУ Национальной полиции в Сумской области и Роменскому городскому управлению Главного управления Госпотребслужбы в Сумской области.