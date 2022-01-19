В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия

С целью улучшения противоэпидемической ситуации на территории Роменской городской территориальной громады, сдерживание роста заболеваемости COVID-19 городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла следующие решения:
1. Продолжить образовательный процесс заведений общего среднего образования на дистанционной форме обучения с 01.02.2022 по 07.02.2022 (включительно) до улучшения эпидемиологической ситуации, кроме заведений дошкольного образования. Директорам детсадов усилить противоэпидемические меры. Контроль за выполнением карантинных требований возложить на начальника отдела образования и руководство заведений дошкольного образования.
2.Запретить проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных, тематических и других) мероприятий.
3.Контроль за соблюдением противоэпидемических мер осуществлять Роменскому РУП ГУ Национальной полиции в Сумской области и Роменскому городскому управлению Главного управления Госпотребслужбы в Сумской области.
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