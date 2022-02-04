На Сумщине внедорожник сбил женщину

Событие произошло вчера, 3 февраля, в поселке Воронеж. Как предварительно установили сотрудники полиции, автомобиль Mitsubishi, под управлением 38-летнего жителя Шостки, совершил наезд на 40-летнюю жительницу поселка Воронеж, которая в это время двигалась по проезжей части в попутном направлении.
Пострадавшую женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
В полиции по данному факту проводится проверка, в ходе которой правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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