На Сумщине внедорожник сбил женщину В результате наезда внедорожника пострадала женщина, которую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Событие произошло вчера, 3 февраля, в поселке Воронеж. Как предварительно установили сотрудники полиции, автомобиль Mitsubishi, под управлением 38-летнего жителя Шостки, совершил наезд на 40-летнюю жительницу поселка Воронеж, которая в это время двигалась по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

В полиции по данному факту проводится проверка, в ходе которой правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.